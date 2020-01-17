عاجل.. الوساطة تنفي تعثر المفاوضات بين الحكومة وحركات دارفور

الجمعة 17 يناير 2020 كتب محمد أمين نفت الوساطة من دولة جنوب السودان تعثر مفاوضات منبر جوبا بين الحكومه الانتقالية وحركات الكفاح المسلح. وقال عضو الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، اليوم (الجمعة) أن المفاوضات تمضي بصورة جيدة وخاصة مسار دارفور. وأوضح بحسب وكالة السودان للانباء، أن وفدا الحكومة وحركات دارفور، أن موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة. وأبان أن المتفاوضيين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، فيما تم امهال مسار دارفور لتقديم رده غدآ حول صلاحيات المفوضية. وأكد متوك أن طرفي التفاوض سيناقشان في جلسة الغد ورقة العدالة الانتقالية.





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