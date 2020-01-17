الخليج 365 : كشف مدير الكرة الجديد بنادي الهلال خالد الزومه انهم في انتظار اخطار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم( الكاف) بخصوص الجدل الدائر،حول موقف لاعب وسط الهلال أبوعاقلة عبد الله من المشاركة في مباراة الفريق وبلاتنيوم الزيمبابوي القادمه لتراكم البطاقات الملونه،واحقيته بالظهور في المباراة المعنية وقال (حتي الآن بالنسبة لنا أبوعاقلة خارج الحسابات لكن على الرغم من ذلك ننتظر اخطارا رسميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بالهلال يوضح موقف مشاركة اللاعب أبوعاقلة في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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