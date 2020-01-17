خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة إنتاج الدقيق

الخليج 365 : نشب خلاف جديد بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومطاحن الدقيق حول تكلفة إنتاج دقيق الخبز.

وكشفت مصادر مطلعة عن التئام اجتماع بين المالية والمطاحن يومي الأربعاء والخميس للوصول لاتفاق حول تكلفة الدقيق المباع من المطاحن للمالية دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق.

وفي فبراير الماضي أبرمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقاً يقضي ببيع المطاحن طن الدقيق بقيمة ٢٧٠ دولار للمالية على أن تتولى المطاحن طحن الدقيق وتوزيعه وإعادة قيمة ٤٧٠ جنيهاً عن الجوال للمالية.

وأوضحت المصادر (لباج نيوز) أن المطاحن تقترح قيمة تتراوح بين ٢٤٠ إلى ٣٣٠ جنيهاً للمالية فيما تتمسك الأخيرة بقيمة ٤٠٠ جنيه. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في البنك المركزي المقالة القادمة السودان يكثف مساعيه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

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