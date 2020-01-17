الحكومة المصرية تواصل إبداعها وتمنح أسرة مسيحية رحلة مجانية الي الحج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة سخرية واسعة، عقب منح الحكومة المصرية رحلة حج مجانية لأسرة مسيحية بعد وفاة ابنتهم الطبيبة في حادث مأساوي.

ولم يمض 3 أيام على فضيحة إضافة آية جديدة للقرآن بالخطأ في امتحان اللغة العربية للصف الخامس بإدارة كوم حمادة التعليمية، حتى خرجت هذه الفضيحة الجديدة التي عرضت حكومة السيسي لسخرية واسعة.

وفي التفاصيل تسبب قرار وزارة الصحة المصرية، بسفر والدي طبيبة مسيحية متوفاة ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام، في موجة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعية.

وفقدت الطبيبة سماح صليب حياتها مع طبيبة أخرى وسائق وعامل، أمس الأربعاء، في حادث مروري إثر انقلاب أتوبيس طبيبات المنيا جنوبي مصر، أثناء توجههن لحضور مؤتمر صحة المرأة في القاهرة، بعد استدعائهن على عجلة وتهديدهن بالجزاء في حالة عدم الحضور.

وجاء في البيان ضم ذوي المصابين وذوي الطبيبتين المتوفيتين لبعثة رحلة الحج، الأمر الذي أثار تعجب وسخرية رواد مواقع التواصل بسبب وجود ضحية مسيحية بينهن، ويقام عزاؤها اليوم في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقاعة الأنبا أرسانيوس سمالوط.

البيان جاء بعد نعي نقابة الأطباء وحملة هجوم واسعة طالت الوزيرة هالة زايد بسبب عدم توفير وسائل انتقال آمنه أو قبول عذر الطبيبات بعدم الحضور بسبب ضيق الوقت.