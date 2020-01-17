برقية تعزية لـ”حمدوك” من نظيره القطري

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك برقية تعزية في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية بمطار الجنينة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر بحسب (سونا)، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الطائرة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل مثواهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويجنب السودان كل مكروه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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