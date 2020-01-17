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والي سنار يودع قافلة الأئمة المتجهة للنيل الأزرق

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والي سنار يودع قافلة الأئمة المتجهة للنيل الأزرق

ودع والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد، ود. مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف أمس، من أمام مباني وزارة التربية بسنجة، قافلة الأئمة والدعاة المتجهة إلى ولاية  النيل الازرق للمشاركة في الدورة التدريبية للأئمة والدعاة والتي تضم 300 من الدعاة بولايات.

 

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وستتوجه دكتور مناهل موسى وزير التربية والتوجيه المكلف غداً السبت بحسب (سونا)، للمشاركة في فعاليات الورشة التي تبدأ في الفترة من 17-19 يناير الجاري، ويخاطب الدورة التدريبية وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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