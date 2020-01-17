التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك برقية تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020م من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. Advertisements وبحسب (سونا) فقد أعرب سموه عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، متمنياً التطور والنماء لشعب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حمدوك” يتلقى برقية تهنئة من ولى عهد أبوظبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.