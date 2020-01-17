اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الوساطة تنفي تعثر التفاوض

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-يناير-2020

5 مشاهدة

الوساطة تنفي تعثر التفاوض

نفت الوساطة من دولة جنوب السودان تعثر مفاوضات منبر جوبا بين الحكومه الانتقالية وحركات الكفاح المسلح . وقال ضيو مطوك عضو الوساطة في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب جلسة التفاوض الخاصة بمسار دارفور ظهر اليوم، في رده على سؤال حول اتهام مناوي للحكومة بالنكوص عن وعدها، قال ان المفاوضات تمضي بصورة جيدة وخاصة مسار دارفور.

Advertisements

 

وأوضح ان وفدا الحكومة وحركات دارفور  واصلا مناقشة، موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، مبيناً أن المتفاوضيين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، فيما تم امهال مسار دارفور لتقديم رده غدآ حول صلاحيات المفوضية. واكد ان طرفي التفاوض سيناقشان في جلسة الغد ورقة العدالة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوساطة تنفي تعثر التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا