الوساطة تنفي تعثر التفاوض

التاريخ: 17-يناير-2020
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نفت الوساطة من دولة جنوب السودان تعثر مفاوضات منبر جوبا بين الحكومه الانتقالية وحركات الكفاح المسلح . وقال ضيو مطوك عضو الوساطة في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب جلسة التفاوض الخاصة بمسار دارفور ظهر اليوم، في رده على سؤال حول اتهام مناوي للحكومة بالنكوص عن وعدها، قال ان المفاوضات تمضي بصورة جيدة وخاصة مسار دارفور.
وأوضح ان وفدا الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة، موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، مبيناً أن المتفاوضيين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، فيما تم امهال مسار دارفور لتقديم رده غدآ حول صلاحيات المفوضية. واكد ان طرفي التفاوض سيناقشان في جلسة الغد ورقة العدالة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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