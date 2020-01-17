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خالد الزومة: ما عندنا “خيار وفقوس” في التعامل مع الإعلام

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التاريخ: 17-يناير-2020

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خالد الزومة: ما عندنا “خيار وفقوس” في التعامل مع الإعلام

قال مدير الكرة الجديد بنادي الهلال خالد الزومة أنهم وضعوا برنامجاً خاصاً للفريق حتى موعد السفر إلى زيمبابوي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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وقال الزومة إن البرنامج يتضمن تدريبات يومية، فضلاً عن مواجهات ودية، فيما أشار بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أنهم يتعاملون مع كل أجهزة الإعلام بشفافية ووضوح دون “خيار وفقوس” في التعامل وتمليك المعلومات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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