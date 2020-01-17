بالفيديو:عبد الحي يوسف يحمل الدولة تمرد الاستخبارات وحمل السلاح ويستشهد باحاديث (ضرب الاعناق والخروج بالسيف على الناس)

حمل الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف تمرد عناصر هيئة العمليات بالخرطوم واستخدام السلاح لاسترداد حقوقهم للدولة حيث قال في اجابة عن سؤال حول ما أثاروه من تمرد واطلاق الرصاص :(ان هؤلاء الناس يتعرضون لظلم من قبل الدولة حيث سرحوا من الخدمة وبعد ذلك حقوقهم عطلت ثم اكتشفوا بانها اموالا زهيدة لا تقيم اودا ولا تدفع حاجة وهم قد خدموا سنين عددا)

واستشهد عبد الحي بمثل سائر بجانب حديث للامام علي بن ابي طالب يذهب معناها الى امكانية استرداد الحقوق بضرب الاعناق وحمل السيف في وجه الناس قائلا:(كما يقال في الامثال قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق وعلي رضي الله عنه قال عجبت لجائع كيف لا يحمل سيفا ولا يخرج على الناس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)