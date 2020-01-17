الجلد (40) جلدة لموظف حكومي

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : حوادث 90 مشاهدة قضت محكمة جنايات بلدية أركويت برئاسة القاضي بابكر عبد العال بتوقيع عقوبة الجلد (40) جلدة حداً لموظف حكومي بإحدى المؤسسات وآخر مغترب لمخالفتهما المادة (78) المتعلقة بالسكر وإبادة المعروضات قوارير (عرقي). Advertisements ووفقاً للبلاغ وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن شرطة الارتكاز بالجريف غرب ضبطت المتهمين في حالة سكر تام واقتادتهما لقسم الجريف غرب (84) ودونت في مواجهتهما بلاغين منفصلين بمخالفة نص المادة (78) من القانون الجنائي المتعلقة بالسكر وعقب التحريات أقرا بارتكاب الجريمة فكانت العقوبة الجلد (40) جلدة لكل مدان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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