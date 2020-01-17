بالفيديو:الفنانة هبة جبرة تكشف أسرار (البودي قارد النسائي) بدل الحرس الرجال

كشفت الفنانة هبة جبرة أسباب استعانتها بحرس نسائي (ببودي قارد) مكون من فتايات بدلا عن البودي قارد من الرجال وذلك في احدى حفلاتها الجماهيرية خلال موسم 2019 بناادي المكتبة القبطية بالخرطوم حيث قالت: (انا قاعدة بقرأ لي في مقال بتاع معمر القذافي انو عندو الحرس النسائي).

وأضافت جبرة بان تجربة البودي قارد النسائي كانت تجربة لافته وحديث المدينة حيث كانت الفكرة موضوع نقاش عن شخصية النساء المستقلة التي تدافع عن نفسها دون الاعتماد على الرجل قائلة:(وكان تاني عندنا موضوع بتاع انو المرأة لازم تكون عندها شخصيتها ولازم تقدر تدافع عن روحها وكنا بنتكلم اصلا في الموضوع دا فانا بقرا المقال بتاع معمر القذافي دا في نفس الوقت جاتني الفكرة انو لي مايكون في بودي قارد نسائي مع البودي قارد الرجالي بتكون حاجة مختلفة لافنة فعلا كانت حديث الموسم 2019).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)