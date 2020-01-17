رئيس زامبيا يتطلع للقاء حمدوك

التاريخ: 17-يناير-2020
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استقبل رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونقو حسين عوض علي سفير السودان لدى الجمهورية الزامبية بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد يوم 13 يناير 2020م.
وأعرب الرئيس الزامبي عن تطلعه للقاء عبد الله حمدوك رئيس الوزراء خلال قمة الاتحاد الافريقي التي تنعقد الشهر المقبل، وأضاف أن بلاده تتطلع إلى التعاون المشترك مع السودان في عدة مجالات منها التعليم وتسعى لنقل التجربة الزراعية المتطورة في السودان.
من جانبه تقدم السفير حسين عوض علي بحسب صحيفة السوداني الدولية، بالشكر للرئيس الزامبي وحكومته، لمساعدتهم وتعاونهم أثناء اداء مهمته، وذكر أن السودان وزامبيا يتعاونان جيداً في المجال الثنائي والمتعدد خاصة في منظمة الكوميسا والأمم المتحدة، وقدم دعوة للرئيس الزامبي لزيارة السودان لدفع عملية التعاون الثنائي بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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