الكابتن النقر يهاجم الإعلام بعنف

التاريخ: 17-يناير-2020
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هاجم الكابتن الفاتح النقر المدير الفني للهلال الإعلام بعنف، في تصريحات مثيرة لبرنامج عالم الرياضة بالإذاعة القومية، حيث طالب الإعلام بعدم التدخل في العمل الفني.
موضحاً أن البعض منهم لا يعلم ما هو التكتيك الدفاعي من الهجومي، كما طالب بعدم انتقاده باستمرار هو وفريقه الهلال.
وتحدث النقر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أيضاً عن تأجيل مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي وقال: “ما حدث يعتبر مخطط ضد الهلال.. وشخصياً لا يهمني تأجيل هذه المباراة حتى وإن كان بعد أسبوع عقب مباراة الهلال وبلاتنيوم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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