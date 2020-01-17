اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الكابتن النقر يهاجم الإعلام بعنف

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-يناير-2020

123 مشاهدة

الكابتن النقر يهاجم الإعلام بعنف

هاجم الكابتن الفاتح النقر المدير الفني للهلال الإعلام بعنف، في تصريحات مثيرة لبرنامج عالم بالإذاعة القومية، حيث طالب الإعلام بعدم التدخل في العمل الفني.

 

Advertisements

موضحاً أن البعض منهم لا يعلم ما هو التكتيك الدفاعي من الهجومي، كما طالب بعدم انتقاده باستمرار هو وفريقه الهلال.

 

 

وتحدث النقر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أيضاً عن تأجيل مباراة الأهلي المصري والنجم الساحلي وقال: “ما حدث يعتبر مخطط ضد الهلال.. وشخصياً لا يهمني تأجيل هذه المباراة حتى وإن كان بعد أسبوع عقب مباراة الهلال وبلاتنيوم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكابتن النقر يهاجم الإعلام بعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا