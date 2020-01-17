لاجئة عراقية تنضم للجمهوريين لإسقاط إلهان عمر من الكونغرس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت إعلامية أمريكية مسلمة من أصل عراقي، تدعى دالية العقيدي، النائبة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، واتهمتها باللعب بورقة الهوية، واستخدام لغة “تقسم أمريكا”.

وأشارت العقيدي في لقاء مع قناة فوكس نيوز الموالية لليمين في الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، إلى أنها انضمت إلى موجة الجمهوريين المتطلعين إلى مواجهة إلهان.

وأشارت إلى أنه “لن تستطيع بعد اليوم استخدام خلفيتها كامرأة مسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة، كلاجئة من الصومال”، لأنهما “متشابهتان أساسا” وفقا للعقيدي.

وأضافت: “في كل مرة تفتح عمر فمها، فهي تقول شيئا معاديا للولايات المتحدة أو للسامية”. وزعمت العقيدي أن إلهان عمر مهتمة أكثر بصورتها السياسية أكثر من مساعدة ناخبيها.

وقالت العقيدي إنها “مخلصة للبلد الذي منحها الفرصة ومستقبلا أكثر إشراقا”.

سبوتنيك