حفتر يعتزم توقيع اتفاق سلام مع “حكومة الوفاق” إذا تم الوفاء بهذه الشروط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مصدر دبلوماسي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن القائد العام “للجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، يعتزم توقيع اتفاق سلام مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، إذا تم الوفاء بعدد من الشروط.
أثينا- سبوتنيك وذكر المصدر، عقب مباحثات حفتر مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الجمعة، “أعلن حفتر أن هناك شروطا مسبقة طرحها من قبل للتوقيع على اتفاق”.
ولم يذكر المصدر عن أي شروط يدور الحديث.
وكان وزير الخارجية اليوناني، يوم الجمعة، قد أعلن بعد لقائه بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في أثينا، إن اليونان شجعته على أن يكون بناء في مؤتمر برلين حول ليبيا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير اليوناني، نيكوس ديندياس، قوله بعد الاجتماع “شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في إجراءات برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في ليبيا”.
وقال إن أثينا كان ينبغي أن تكون مشاركا في مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده يوم الأحد.
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