اندلاع معارك عنيفة بين الجيش و”أنصار الله” شرق صنعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اندلعت مواجهات بين الجيش اليمني، وجماعة أنصار الله، اليوم الجمعة، شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً على مواقع لـ”أنصار الله” في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال مديرية نهم التابعة إدارياً لمحافظة صنعاء.

وأضاف بأن مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت خلالها الصواريخ الموجهة والمدفعية.

وأشار إلى امتداد المواجهات إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها، المتاخمة للعاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية.

وحسب المصدر، فإن المواجهات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. المادة السابقة تركيا تكشف عن شخصين “شاركا” في هروب كارلوس غصن المقالة القادمة الأردن… مسيرة حاشدة ترفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل وتطالب بإسقاط الحكومة

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