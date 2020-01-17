تركيا تكشف عن شخصين “شاركا” في هروب كارلوس غصن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وكالة أنباء “الأناضول” إن القضاء التركي توصل إلى مشاهد جديدة متعلقة بهروب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي “رينو – نيسان”، من اليابان إلى لبنان، مرورا بإسطنبول.

ونشرت الوكالة صورا لشخصين يعتقد بأنه كان لهما دور في عملية هروب غصن من اليابان رغم القيود التي كانت مفروضه عليها هناك.

وتبين أن شخصين أحدهما أمريكي الجنسية ويدعي ميشيل ت. (60 عاما)، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو ز.(61 عاماً)، رافقاً غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.

وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، الساعة 5:30 فجر يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتقل بعدها مرافقا غصن إلى مطار إسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجدولة متجهة إلى بيروت، في الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.

وتظهر المشاهد أيضا، قيام الشخصين المذكورين، بإجراءات جواز السفر لدى الخطوط الخارجية في مطار إسطنبول، بشكل متتالي، خلال الساعة 10:02 و10:04، ليركبا بعدها الطائرة المتجهة إلى بيروت.