نجم المريخ السابق يترشح لرئاسة الاتحاد اليمني

أعلن مهاجم المريخ السابق اليمني علي النونو ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، خلال الانتخابات المرتقبة المنعقدة خلال الأيام القادمة.

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ونقل وسائل إعلام يمنية عن نجم المنتخب الوطني اليمني واللاعب المعروف في بلاده رغبته في تبوأ المنصب من أجل خدمة الكرة اليمنية والنهوض بها بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة.

وتمنى النونو بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يجد الدعم والمساندة من كافة القواعد الرياضية ببلاده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)