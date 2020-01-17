التاريخ: 17-يناير-2020
2 مشاهدة
أعلن مهاجم المريخ السابق اليمني علي النونو ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، خلال الانتخابات المرتقبة المنعقدة خلال الأيام القادمة.
ونقل وسائل إعلام يمنية عن نجم المنتخب الوطني اليمني واللاعب المعروف في بلاده رغبته في تبوأ المنصب من أجل خدمة الكرة اليمنية والنهوض بها بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة.
وتمنى النونو بحسب صحيفة آخر لحظة، أن يجد الدعم والمساندة من كافة القواعد الرياضية ببلاده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نجم المريخ السابق يترشح لرئاسة الاتحاد اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.