هيدان يكشف برنامج وديات هلال التبلدي

كشف المدرب المغربي خالد هيدان برنامج المباريات الودية لفريقه، خلال فترة معسكره الحالي بالخرطوم العاصمة، استعداداً للقسم الثاني من الدوري السوداني الممتاز.

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وأوضح هيدان أن فريقه خاض أولى ودياته أمس الخميس أمام الاتحاد البحراوي بملعب كلية القادة والأركان بينما ينوي خوض ثلاث وديات آخرى، في وقت لم يحدد فيه الأطراف.

وأعلن هيدان بحسب صحيفة آخر لحظة، الودية الثانية يوم الاثنين المقبل، والثالثة يوم 24 يناير الحالي، والرابعة يوم 28، ومن ثم العودة إلى معقل بطل شمال كردفان بالأبيض، وانتظار أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)