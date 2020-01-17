اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هيدان يكشف برنامج وديات هلال التبلدي

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-يناير-2020

5 مشاهدة

هيدان يكشف برنامج وديات هلال التبلدي

كشف المدرب المغربي خالد هيدان برنامج المباريات الودية لفريقه، خلال فترة معسكره الحالي بالخرطوم العاصمة، استعداداً للقسم الثاني من الدوري السوداني الممتاز.

 

Advertisements

وأوضح هيدان أن فريقه خاض أولى ودياته أمس الخميس أمام الاتحاد البحراوي بملعب كلية القادة والأركان بينما ينوي خوض ثلاث وديات آخرى، في وقت لم يحدد فيه الأطراف.

 

 

وأعلن هيدان بحسب صحيفة آخر لحظة، الودية الثانية يوم الاثنين المقبل، والثالثة يوم 24 يناير الحالي، والرابعة يوم 28، ومن ثم العودة إلى معقل بطل شمال كردفان بالأبيض، وانتظار أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيدان يكشف برنامج وديات هلال التبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا