أردول: سياسات جديدة لشركة الموارد المعدنية

اعلن نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن السياسات الجديدة للشركة المتمثلة في الزام الشركات العاملة في التعدين بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بوالي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل بامانة الحكومة بكادقلي في اطار زيارته للولاية.

وقال في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، ان اللقاء ناقش ازمة التعدين بالولاية والمشاركة في ووضع الحلول، واضاف انه تم مناقشة الأموال المستقطعة للمرحلة الاولي من برنامج المسئولية المجتمعية للعام ٢٠١٩ والذي تجاوز ١٨٤ مليون جنيه حيث تشمل المرحلة الثانية ولايات اخري.

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وقال نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ان الشركة وضعت سياسة جديدة بالزام الشركات العاملة في مجال معالجة المخلفات بالمحافظة علي البيئة والسلامة عبر جهاز رقابي لانزال تلك السياسة علي ارض الواقع تمشياً مع مواصفات الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وقال ان الولاية بها مخزون كبير من مخلفات التعدين (الكرتة) والشركة تريد التخلص حسب الاتفاقيات الداعية للتخلص من الزئبق بنهاية العام 2020 وتقديم الشركة لبدائل مطابقة للمواصفات تم تجريبها بعدد من المحليات، ونبه الي ان الكميات الحالية من الكرتة اذا لم يتم التخلص منها قبل هطول الامطار ستتسبب في بعض الكوراث علي حد قوله، كاشفاً عن توقف الشركات العاملة في معالجة المخلفات عن العمل واستمرار عملية التعدين التقليدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)