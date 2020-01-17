الحكومة تشكل لجنة لمعالجة مشكلات صادر الماشية

التاريخ: 17-يناير-2020
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كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح عن تشكيل لجنة حكومية لمعالجة كافة إشكالات صادر الماشية لا سيما لدول الخليج والسعودية.
وقال فرح لمصادر أمس، إن اللجنة تمثل نافذة حكومية موحدة لتفادي أي مشكلات للصادر، وتشمل اللجنة التنسيقية إلى جانب وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، البنك المركزي وهيئة الجمارك ووزارة التجارة وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة كهدة تنسيقية واحدة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تبدأ اللجنة التنسيقية كجسم موحد أول اجتماعاتها بعد غد الأحد، لتسهيل متابعة الصادر، وتوقع فرح استئناف الصادر للسعودية في أقرب وقت بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات بين البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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