الجامعات تشرع في صياغة اللوائح للانتخابات وتكوين اتحادات

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة اتفق عمداء شؤون الطلاب بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على إعادة صياغة اللوائح الانتخابية، وإعادة صياغة الدساتير استعداداً للانتخابات المقبلة، وتكوين اتحادات الطلاب الجديدة ولائحة سلوك ومحاسبة الطلاب. Advertisements بجانب اتخاذ التدابير الوقائية بحسب صحيفة آخر لحظة، للحد من ظاهرة العنف الطلابي وإدارة الملف السياسي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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