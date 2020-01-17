إسماعيل التاج: كل محاولات الزواحف باتت بالفشل

تعهد القيادي بـ”الحرية والتغيير” إسماعيل التاج باستمرار الحكومة في إزالة دولة التمكين، جاء ذلك أثناء احتفال العاملين بديوان الزكاة بعيد الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة أمس.

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وقال التاج (لا مكان له في جميع مؤسسات الدولة خاصة الزكاة لأنها مرتبطة بالدين)، وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة، (إن ديوان الزكاة أخيراً منطقة محررة بأمر الثورة ونستطيع القول إنه في أيد أمينة، وإن كل محاولات الزواحف لإرجاعنا للوراء باتت بالفشل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)