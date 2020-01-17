“التغيير” تتهم هيئة العمليات بفض الاعتصام

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 18 مشاهدة كشف القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ عن وجود أصابع تتحرك داخل قوات الشرطة هنا وهناك للإعلان عن تمرد ثان، وقال لابد من التحرك لإحباط ذلك المخطط الانقلابي والتصدي له. Advertisements في وقت اتهم الشيخ أعضاء بهيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات العامة بفض الاعتصام والمسيرات وقتل المتظاهرين أثناء الحراك الثوري في عهد النظام المخلوع. وطالب الشيخ بحسب صحيفة آخر لحظة، بإجراء تغييرات جذرية لجهاز المخابرات لجهة أنهم يشكلون خطراً على الثورة والبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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