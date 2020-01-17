الفكي: معظم أموال الزكاة ذهبت لمنظمات وهمية ونافذين

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي إن معظم أموال ديوان الزكاة خصصت من قبل النظام البائد في دعم أحزاب ونافذين، ولفت الفكي أثناء احتفال للعاملين بعيد الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إلى أن أموال الزكاة لم توزع على مصارف الزكاة الحقيقة، وأضاف يجب أن تذهب الأموال إلى مصارفها الحقيقية، وليس المنظمات الوهمية والأجنحة الحزبية والواجهات الحزبية.

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وقال الفكي إن كثيراً من الأوراق كانت تقدم إلى الأمين العام ليدعم بها (الشخص الفلاني والكادر الحزبي المعروف)، وجزم بإغلاق تلك الأبواب متعهداً عدم السماح بهذا الأمر مرة أخرى، وتابع قائلاً: (هؤلاء الناس في الفترة الماضية جعلوا الناس يفقدوا ثقتهم في الإسلام)، وحذر من أي تلاعب في أمونال الزكاة.

في الأثناء أكد الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله إعادة الديوان إلى الشعب ليأخذ بيده من حالة الفقر والمرض والجهل التي رماها فيه النظام المباد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)