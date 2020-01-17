وفدا الحكومة والحركة جناح عقار يناقشان ملف منطقة النيل الأزرق

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة جلسة مفاوضات مع وفد الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بمقر المفاوضات بجوبا مساء اليوم. وواصل الطرفان النقاش حول ملف السلطة ضمن الاتفاق الاطارى المقدم من الحركة الشعبية جناح عقار. Advertisements وأوضح السيد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية فى تصريحات صحفية عقب الجلسة بحسب (سونا)، أن الطرفين تناولا بالنقاش موضوع الاراضى بمنطقة النيل الازرق بما فيها حدود الولاية وعلاقة المنطقة بالمركز وموضوع التمييز الايجابى لسكانها، كما ناقش الطرفان قضايا اللاجئين والنازحين من سكان المنطقة. وقال توت أن الطرفين سيفرغان فى جلسة المفاوضات المقرر لها مساء غد الجمعة من نقاش الملف السياسى والاتفاق النهائي حوله وسينتقل النقاش إلى ملف الترتيبات الأمنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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