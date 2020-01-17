التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك رسالة تهنئة من السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد. Advertisements وأعرب الشاهد بحسب (سونا)، عن تمنياته للسودان بالتقدم والاستقرار، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة العمل مع حكومة السودان لتعزيز روابط الأخوة وتوطيد علاقات التعاون البناء بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يتلقى رسالة تهنئة من رئيس الحكومة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.