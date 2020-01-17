التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 41 مشاهدة أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أمس قراراً بتشكيل لجنة فرعية للرقابة وجمع المعلمات بشأن توزيع الدقيق وحصر المخابز العاملة. Advertisements وأوضح أن القرار يأتي في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق برئاسة حسن محمد علي أبوعوف، وعضوية آخرين في إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير. وعلى صعيد متصل وبحسب صحيفة آخر لحظة، أصدر مدني قراراً بتشكيل لجنة فرعية للسياسات العامة في إطار الغرفة المركزية لتوزيع الدقيق تقوم بوضع السياسات والخطط لمراقبة الدقيق والمخابز، وكل السياسات ذات الصلة برئاسة نجاة محمود آدم وعضوية آخرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة والتجارة: لجنة لرقابة وتوزيع الدقيق وحصر المخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.