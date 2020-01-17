“السيادي” يقرر عدم تجديد عقود قضاة الدستورية

التاريخ: 17-يناير-2020
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أكد مجلس السيادة خلال اجتماعه، بالقصر الجمهوري عدم تجديد عقود قضاة المحكمة الدستورية، الذين انتهت ولايتهم الأيام الماضية.
وقال الناطق الرسمي برسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في صحفته في (الفيس بوك) بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، (دعونا في اجتماعنا اليوم، إلى تجديد الدماء ورفد المحكمة بأسماء جديدة).
وأوضح الفكي أن القضاة الذين انتهت فترتهم قضوا دورتهم كاملة في المحكمة والمحددة بسبع سنوات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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