التعايشي: أطراف التفاوض اتفقت على ضرورة حماية الثورة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكّد عضو وفد التفاوض من المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، أنّ حركات الكفاح المسلّح لديها الرغبة في الوصول إلى السلام بأسرع ما يمكن.
وقال التعايشي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ أطراف التفاوض اتفقت على ضرورة حماية الثورة، بعد أحداث التمرّد الأخيرة التي شهدتها الخرطوم.
وأشار التعايشي إلى أهمية تقديم تنازلات من كلّ الأطراف للوصول إلى السلام.
ونبّه إلى أنّ هناك قضايا يمكن الاتفاق حولها لاحقًا.
وقطع التعايشي بأنّ ليست هناك اعتراضات في جوبا على تعيين الولاة، ونوّه بأنّ التعيين متعلّق بترتيباتٍ داخلية في الخرطوم.
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