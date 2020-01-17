اقتياد مسؤولة بوزارة العمل إلى نيابة الفساد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألقت نيابة الفساد القبض على مسؤولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقتادتها من مقرّ عملها ظهر أمس”الخميس” للتحقيق معها.
وأشارت صحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم”الجمعة” إلى أنّ المسؤولة تشغل منصب مدير عام مركز تطوير الخدمات بالوزارة وحاصلة على درجة الدكتوراة.
وقالت الصحيفة بحسب مصدرها إنّ ثلاثة عناصر من نيابة الفساد حضروا إلى الإدارة فور وصول المسؤولة من ورشة عمل، وكانوا على متن عربة بوكس وطلبوا منها الصعود إلى العربة إلاّ أنّها وموظفين بالوزارة طلبوا أنّ تترحلّ إلى النيابة بسيارتها الخاصة.
واقتيدت بها وقاد السيارة مدير قطاع الموارد المالية والبشرية بالإدارة بدلاً عنها، بينما كان برفقتها أحد عناصر النيابة واستغل الآخرون عربة بوكس.
وكشفت الصحيفة عن أنّ المسؤولة تواجه بلاغ يحوي”6″ مواد اتهام تتعلّق بالفساد المالي والإداري ومدوّن ضدها من قبل منظمة”زيرو فساد”.
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