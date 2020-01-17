موقع ارتيري يكشف عن مقر إقامة قوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ موقع إريتري، أوضح أنّ مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، انتقل للإقامة في الأراضي الإريترية.

وبحسب الصحيفة عن موقع”عدوليس” عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قريبي الصلة بجهات إعلامية وسياسية في إريتريا، دخول صلاح قوش إلى الأراضي الإريترية بمعية خمسة عشر ضابطًا مفصولاً من جهاز المخابرات.

وقالت الصحيفة إنّ جهات إريترية لم تستبعد لجوء قوش إلى الأراضي الإريترية لاحتفاظه بعلاقاتٍ جيّدة مع الرئيس أسياس أفورقي.