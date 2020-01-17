شاهد بالفيديو: رسالة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنيئ للشعوب العربية…

شهاب محمد - الخرطوم - 17 يناير، 2020 الخليج 365:

المادة السابقة الدقير: تمرد هيئة العمليات يرتبط بصلة مُباشرة بأحداث بورتسودان والجنينة

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