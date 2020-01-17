مناوي: وفد الحكومة تنصّل بلا خجل عما تمّ الاتفاق عليه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي عن تراجعٍ كبير ومفاجئ في مفاوضات جوبا بمسار دارفور، معلنًا عن تنصّل وفد الحكومة بلا خجل عما تمّ الاتفاق عليه.
وقال مني أركو مناوي في تغريدة على حسابه الرسمي اليوم”الجمعة” إنّ كلّ البنود التي تمّ الاتفاق عليها مؤخرًا، تراجع عنها وفد الحكومة وتنصّل منها.
وتابع” وفد الحكومة تنصّل وبلا خجل أكّد تراجعه عما تمّ الاتفاق حوله، والمؤسف أنّ تاريخنا يتكرّر بلا خجلٍ”.
و”جوبا”، تشهد هذه الأيام مناقشات مستمرّة بين الحركات المسلّحة والحكومة الانتقالية من أجلّ الوصول إلى اتفاق سلامٍ في البلاد.
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