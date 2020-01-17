السيادي يعلن إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المجلس السيادي السوداني إعادة هيكلة جهاز المخابرات، عقب إقالة مدير الجهاز، وتعيين آخر. وقرر المجلس حل هيئة العمليات في جهاز المخابرات السودانية، وتشكيل لجنة لتصنيف أفراد الهيئة، وتشكيل لجنة ميدانية لمتابعة قوات هيئة العمليات بالولايات. وأعلن المجلس السيادي السوداني تعيين جمال عبد المجيد، رئيسا لجهاز المخابرات، عقب قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة.

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