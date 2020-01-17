القبض على حارس البشير يقود عصابة نهب مسلح بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ ﺇﻥّ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭﻗﻔﺖ ﺣﺎﺭﺳًﺎ ” ﻧﻈﺎﻣﻲ ” ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻳﻘﻮﺩ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺢ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ .

ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺑﻤﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﺖ، ﻭﺃﻧّﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺁﺧﺮ ﻭ ″5” ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻬﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻼﺡ. المادة السابقة حاربته حكومة الإنقاذ “طه يوسف”…أنموذج (آخر) للظلم… المقالة القادمة قرقاش: السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي

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