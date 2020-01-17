اهلي القرن يخشى البل !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? مواقع الاهلي المصري اكدت دعمها لبلانتيوم عند مواجهته الهلال !! .

@ اصوات اهلاويه طالبت بنقل مباراة الاهلي والهلال من السودان بحجة غياب الامن !!

@ مباراة الاهلي القادمه مع النجم ورغم ذلك يهتمون بمباراة الهلال بل وبمباراة الهلال وبلانتيوم !!

@ الاهتمام الاهلاوي الكبير بمباراة الهلال يؤكد خوفهم من المارد الازرق .

@ الهلال الذي اذل النجم في تونس بصاروخ اطهر لن يصعب عليه ان يفعلها مع الاهلي بالخرطوم لاسيما وان النجم قهر الاهلي في الاسبوع الاول .

@ المارد الازرق ورغم انتكاسة المباراة الماضيه امام النجم يمكن ان يهب من غفوته فقط ان قام المجلس الكاردينالي بما يليه ومن ذلك الاعتراض علي التعديل المفاجئ لتوقيت مباراة الاهلي والنجم .

@ عدالة المنافسه تقتضي ان يؤدي الهلال مباراته امام بلانتيوم في ذات التوقيت الذي تقام فيه مباراة الاهلي والنجم .

@ التأجل المفاجي وغير المبرر يؤكد ان الكاف يوالي الاهلي ويجتهد لتصعيده على حساب الهلال .

???? كردنه قرر قيادة بعثة الهلال لزيمبابوي !!

@ حينما تناول كردنه وجبة الغداء مع اللاعبين خسرنا بثنائية من النجم فماذا اذا بقي لثلاث ليال مع اللاعبين !!

@ لا نقول كردنه كُج ، نقول مبروووووك لبلانتوم .

???? الثعلب احرز هدف لوووووحه لفريقه بالدوري السعودي كفل به نقاط المباراة .

@ رأسيه ولا احلا من مكان بعيييييد افرح بها المدرجات .

@ الثعلب بات يلعب بنفس مفتوحه بعد ان فر من جو المؤمرات والاستهداف .

???? لجنة التحكيم بالاتحاد العام باتت من انشط اللجان ويكفي انها عقدت نحو (15) دوره تدريبيه .

@ الخبير عامر ناشط في الاعمال الاداريه والفنيه غير انه غير موفق في اختيار الحكام للمباريات وعنده خيار وفقوس .

@ عامر كان رئيس رابطة مشجعي المريخ بمصنع النسيج السوداني حتى مارس 1963 .

???? تدافعت قيادات اتحاد الخرطوم والانديه واقطاب القمه واهل الاعلام نحو منزل جمال الكيماوي الذي عاد بعد رحلة استشفاء من القاهره .

@ حجم الحضور النوعي اكد مكانة الكيماوي الذي تولى المنصب بعد ان الحق هزيمة كبرى بمنافسه الشاذلي عبد المجيد قبل ان يكرر ذات الفوز على حمد صالح بفارق كبيير .

???? ماذا يحدث في اتحاد السباحه وما صحة الافادات التي تقول ان هناك تجاوزات كبيره حدثت في كينيا وبورتســودان !!

@ ملف السباحه سنتاوله بكثير من التفاصيل في قادم المواعيد .

@ بلوا راسكم ، السوط جاااااكم .

???????? كلام سياسه .

@ الطاهر حسن التوم الذي اعتذر للشعب الســوداني والثوار عما قاله بحقهم قبل سقوط النظام عاد لكتاباته الممله واستفزازاته السمجه بحق الثوره .

@ سماحة الثوره جعلت الطاهر يتمادى ويتطاول على قيادة الجيش (كباشي) !!

@ الفلول الاعلاميه للعهد البائد تستغل المنابر الورقيه والاسفيريه والمرئيه لشتم الثوره والحكومه وبعدها تتهم السلطه بتكميم الافواه ومصادرة الحريات !!

???? هذا المحلل القمئ الذي كان يطل علينا من تلك القناة اواخر عهد المخلوع تجدد ظهوره هذه الايام ليواصل بث سمومه ضد الثوره ويقرفنا .

@ مشكلة بعض الفضائيات العربيه ان مكاتبها لا تزال تحت ادارة اعلام النظام المباد .