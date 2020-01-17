افتكارات السادة.. بقلم أيمن كبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# قرأت الحوار الذي أجراه الكابتن الكبير محمود جبارة السادة في إحدى الصحف الرياضية، وهو حوار ما بعد الإقالة، كما استمعت، صورة وصوت، للقاء السادة المطول لصالح قناة الهلال، وهو طبعا لقاء ما قبل الإقالة، في الحوارين أو التصريحين أو المقابلتين.. قال الرجل كل شيء عن ما يدور داخل نادي الهلال من موقعه كمدير للكرة.. أو مرفوتا من موقعه هذا.. ولكن لا ندري، حقيقة كما يقول السادة بين كل جملتين، في أيهما كان صادقا..!!

# قال السادة صوتا وصورة لقناة الهلال “حقيقة في إطار العمل الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة نادي الهلال والسيد رئيس النادي دكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال من أجل تهيئة الأجواء وتوفير كافة الالتزامات التي تخص فريق كرة القدم.. اليوم قمنا بتسليم اللاعبين المعدات الجديدة وهي عبارة عن أطقم للمباريات واطقم للسفرة واطقم للسفريات.. لبس كامل ومتكامل وهي طفرة كبيرة ومن شركة كبيرة هي شركة بيك.. نحن نشكرهم شكرا جزيلا على هذا الاهتمام والتعامل الراقي.. أيضا نريد أن نؤكد بأن الهلال بيشهد طفرة الحمد لله كبيرة وبيشهد اهتمام كبير جدا من السيد رئيس النادي والأشياء أن شاء الله تتكامل والهلال فريق كبير ولابد أن يكون له مظهره الجيد وشكله المميز و ح تشوفونا في مقبل المباريات بشكل جديد وشكل مميز وهو ده الهلال وده شي من الأشياء التي يقدمها السيد رئيس النادي وأيضا قمنا في التسجيلات باضافات ممتازة ونوعية وأيضا نجحنا في الاحتفاظ باولادنا مطلقي السراح وانا بفتكر ده عمل كبير جدا.. وانا بفتكر انو رئيس النادي قاعد يقوم بمجهودات كبيرة جدا وهو ح يقوم في الأيام القادم بعقد مؤتمر شورى كبير جدا لجمع جميع الأهلة والتفاكر معهم”.

# وقال السادة لصحيفة قوون: “الهلال محل ما تهبشو وجع.. والإدارة سبب الاذية”.. كابتن السادة أكثر الناس حديثا عن المنهجية والعلمية والتخطيط وغيرها من تنظيرات.. الا انه على الصعيد العملي لم يستح من أن يمسك بالمايك ليحدثنا في واحدة من تجلياته أو قولوا شطحاته عن” مؤتمر الشورى” الذي سيعقده رئيس الهلال في الأيام القادمة، ما هو دخل مدير الكرة في ان يعقد رئيس النادي مؤتمرا للشورى او مؤتمر مصالحة.. هذه واحدة من الشحطات التي لن تمكن السادة من الاستمرار في أي عمل رياضي.. لأنه يتجاوز حدود صلاحياته ويتحدث فيما لا يعنيه عطفا على أن “الصدق” قيمة يا سادة.. الصدق قيمة.