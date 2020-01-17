الدقير يرفض إتهام حزبه بتلقي أموال من دولة الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادى بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير الجبهة الثورية للإنخراط فى عملية السلام بإعتبار أن المرحلة حساسة ولا تحتمل خيارات. وكشف الدقير خلال حديثه فى برنامج كباية شاي بصحيفة التيار عن وجود شرخ وتباعد بين الجبهة الثورية ونداء السودان. ورفض الدقير إتهام حزبه بتلقي أموال من دولة الإمارات وأمن على أن الأموال تأتي للحزب من اشتراكات العضوية.

وفي منحى آخر أقر الدقير بفشل الحكومة الانتقالية في تحسين معاش الناس وأرجع ذلك لعدم وضع خطة استراتيجية للاقتصاد في المرحلة الانتقالية.

وحول قضية فض الاعتصام قال الدقير أنهم ينتظرون قرار اللجنة، وأضاف: (اللجنة تحقق ولن نستبق الأحداث وهي لا زالت تحقق حتى تكشف المجرمين). الانتباهة المادة السابقة تشكيل لجان فرعية لضمان تأمين واستقرار سلعة الخبز المقالة القادمة نجاة شاب من الموت المحقق بعد إطلاق نار عليه بأمبدة….

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