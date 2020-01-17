“التغيير” تطالب بتعجيل تعيين الولاة المدنيين والتشريعي

أَكّدَ الناطق باسم “الحُرية والتّغيير” وجدي صالح، أهمية التعجيل في إكمال هياكل السُّلطة الانتقالية بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي لأداء دورهم.

واعتبر ما حَدَثَ من تَمَرُّد هيئة العمليات تَمرُّداً سياسياً من قِبل النظام البائد وتصدّت له القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، وشدّد بأنّ النظام البائد لن يعود “وأنه مات والشعب السوداني قادرٌ على تشييعه لمثواه الأخير بانتصار الثورة وتحقيق أهدافها”، وأكّد صالح أنّهم مُوحِّدون.

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وقال وجدي بحسب صحيفة الصيحة: “سنمضي في تنفيذ الوثيقة الدستورية إلى نهاية الفترة لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة وعودة النازحين واللاجئين”، واستهجن بيان المؤتمر الشعبي الذي وَصَفَ الأحداث التي رَاحَ ضحيتها عَدَدٌ من الأبرياء بأنّها احتجاجاتٌ وليست انقلاباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)