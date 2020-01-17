“الجبهة الثورية” تتوقّع اتفاقاً حول “مسار دارفور” خلال ساعات

التاريخ: 17-يناير-2020
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أَكّدَ رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، أنّ العملية التفاوضية تسير بصورةٍ جيدةٍ في مُختلف المَسَارات، وتوقّع بدء التفاوُض في “مسار الشرق” خلال يومين، بجانب التوقيع النهائي على “مسار الشمال” خلال الساعات القادمة، وأنّ الأمل مَعْقُودٌ على التوقيع النهائي للسلام خلال الفترة المُحدّدة بمنتصف فبراير.
وقال إدريس بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الحكومة سترد على ورقة السلطة في “مسار دارفور” خلال (24) ساعة، وأشار إلى أنّ التفاوُض حول ورقة الأرض والحواكير مُستمرٌ، وأضاف بأنّ التفاوُض على ورقة السُّلطة على أساس المُشاركة العَادِلَة وفقاً للكثافة السُّكّانية والتمييز الإيجابي، خَاصّةً المناطق المُتأثِّرة بالحرب.
وأوضح الهادي أن التفاوُض لأجل جلب حُقُوق أبناء وبنات إقليم (دارفور) وليس لأجل سُلطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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