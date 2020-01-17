خمسة من قادة الحركات ينضمون لحركة عبد الشافع “توبا”

أعلنت مجموعة من القادة العسكريين بدارفور، الانسلاخ من بعض الحركات والانضمام لحركة جيش تحرير السودان بقيادة أحمد عبد الشافع “توبا”.

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وأوضحت المجموعة في بيانٍ، أنّ انضمامهم للقائد “توبا” يأتي في إطار المبدأ الرامي لتوحيد قِوى الكِفَاح المُسلّح بغية الوُصُول إلى رؤيةٍ مُشتركةٍ تفضي للوصول إلى عملية سلامٍ مُستدامٍ.

ووفقاً للبيان، فإنّ عدد المُنضمين لـ “توبا” خمسة قياديين يتبعون لقطاع شرق دارفور وهم أحمد محمد إسماعيل وإبراهيم أدومة آدم سمير وعبد الله بشارة خليل وعبد الله إسماعيل “قيامة” وعبد الله آدم عيسى، وأكّدوا بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة الثورة والمُقاومة السُّودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)