جمال الوالي يكشف تفاصيل شرائه صحيفة (السوداني)

أكد رئيس مجلس إدارة صحيفة (السوداني) المحجوزة جمال الوالي، أن انتقال ملكية الصحيفة “تمت بصورة شفافة ونظيفة، بصفقة معلومة ومشهودة لا غرر فيها ولا جهالة”.

وقال جمال في توضيح (الخميس)، رداً على مالك الصحيفة السابق محجوب عروة، إن عملية الشراء تمّت بعد مساعٍ متواصلة قامت بها مجموعة من أسرة وأقرباء محجوب عروة وبموافقته وليس غصباً عنه ولا دون علمه.

وأضاف “عملية البيع من طرف عروة (البائع) كانت لسداد التزامات مالية عليه بعد أن تراكمت عليه الديون، ولفكه هو شخصياً من الحبس الذي كان يقبع فيه بسبب العجز عن السداد لدى أحد البنوك”. وتابع بأنه تحمل سعراً مغالياً طرحه عروة في بيع الصحيفة بخمسة مليارات جنيه بزيادة ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه احتراماً له.

Advertisements

وأكد الوالي بحسب صحيفة الصيحة، أن موافقته على عملية الشراء لم تكن لإنهاء مسيرة عروة الصحفية وإنما لتشجيعه لاستئنافها من جديد، بدليل امتلاك أسرته (25%) من الأسهم “وسمحنا له بالكتابة فيها بالصفحة الأخيرة”.

وقال الوالي “سجل عروة إشادات موثقة بشخصناً الفاني، وشكر لنا ما صنعناه، هذه الإشادات وثّقتها الصحافة السودانية التي كتب فيها عروة عن ذلك أو التي حاورته في هذا الخصوص، وما دار الوثائق ببعيدة، ولا أدري هل خانت عروة الذاكرة، أم خانته المروءة حتى لا يتذكر؟”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)