وحدة تنفيذ السدود تنهي خدمات (92) عاملاً

التاريخ: 17-يناير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة أصدر مدير عام وحدة تنفيذ السدود المُكلّف المهندس السر محمد آدم أمس، قراراً بإنهاء خدمات (92) عاملاً بالموارد البشرية والمالية والإدارية. Advertisements وذلك استناداً لتقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود ومُوافقة مجلس الوزراء على الهيكلة وتصديق وزير الري والموارد المائية، ونسبةً لتقلُّص العمل في الإدارة، واستناداً على لائحة شُرُوط خدمة العاملين بوحدة السدود المُعَدّلَة للعام 2017م. ووجّه القرار بحسب صحيفة الصيحة، جهات الاختصاص بتسوية استحقاقات المَفصولين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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