اعتراف امريكي بإصابة 11 جنديا في الهجوم الصاروخي الإيراني على عين الاسد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعترف الجيش الأمريكي يوم الخميس بان 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير كانون الثاني على قاعدة بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وزعمت القيادة المركزية الأميركية في بيان ان القصف الإيراني على القاعدة الجوية بالعراق، لم يؤد الى مقتل جنود اميركيين، لكنه ادى الى اصابة العديد من الجنود وهم يعالجون بسبب الانفجار مشيرا الى ان حالاتهم لاتزال قيد التقييم.

وكان الجيش الاميركي نفى في البداية وقوع اي من الخسائر في صفوف جنوده سواء قتلى او جرحى.

الجدير ذكره ان القصف الايراني للقاعدة الاميركية جاء ردا على اغتيال واشنطن للفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وكالات