الخرطوم مدينة ملغومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عاش السودانيون يوما عصيبا الثلاثاء – قبل ثلاثة أيام – واصوات السلاح تلعلع فى العاصمة وتنهى سكينة وهدوءا عرفت به المدينة من بين كثير من نظيراتها وكان ذلك اثر ممارسة قوة من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة لاحتجاج مسلح على تسوية استحقاقات مابعد الخدمة كما قالوا هم أو تمردا ومؤامرة لاجهاض الثورة كما سماها الجانب الرسمى وعلى رأسهم الفريق حميدتى الذى حمل قوش المسؤولية واعتبره واقفا خلف التطورات الاخيرة متوعدا بالقضاء على ما اسماه التمرد من اصوله.

الاحداث كشفت عن خلل اساسى تمثل فى تمترس قوى مسلحة بكامل عتادها وسط المواطنين وفى مواقع حيوية حتى اذا دار اشتباك محدود سقط قتلى ابرياء من المواطنين بالنيران الطائشة وتم اغلاق المجال الجوى للبلد وتوقفت حركة الطيران بشكل كامل فى امر نادر الحدوث لم تشهده البلد حتى فى ظل ظروف أصعب وتوترات اكبر مما يستدعى العمل فورا على انهاء هذا الوضع الشاذ ومعالجة هذا الخلل الذى يمكن ان يتسبب فى كثير من المآسى لاقدر الله.

ومما زاد قلق الناس واخافهم اكثر ما ورد فى حديث السيد الرئيس عبد الفتاح البرهان للتلفزيون القومى وهو يقول أنهم ضبطوا قبل اشهر عددا من الحاويات مليئة بالاسلحة موزعة على اطراف العاصمة وكل حاوية تحوى مابين 400 الى 500 بندقية وحسب تعبيره ان كل حاوية تضم اسلحة كتيبة كاملة وقال البرهان ان هذه الاسلحة لم يتم تحديد الجهة التى جاءت بها وهذا امر بالغ الخطورة مخيف الى الحد الذي يورث القلق ويجعل الناس فى حيرة من امرهم وهم يتساءلون ما الذى اعترى مدينتهم وما الذى تخبؤه لهم الاقدار ومدينتهم أصبحت ملغومة مليئة بالسلاح يتهدهم الخطر من كل جانب .

على الحكومة التحقيق الجدى والفورى فى هذا الموضوع وحسم امر السلاح المجهول ووضع حد لهذه الفوضى التى تضرب اطناب البلد وتحيلها الى منطقة ملغومة تصيب ساكنيها بالذعر.