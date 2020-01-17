الى متى تحصد الحوادث ارواح الابرياء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لاتمر فترة إلا وتفجع بلادنا بكارثة مرورية تفقد على اثرها عددا من ابنائها وتتكرر المآسى دون ان يظهر فى الافق حل لهذه الفجائع .

الفاجعة التى وقعت بولاية الجزيرة قبل أيام نتمنى ان تكون الأخيرة فى سلسة الحوادث التى تحصد ارواح ابناء الوطن بشكل جماعى وتدخل الأسى فى كل بيت سواء كان له احد فى الضحايا ام لا لأن الكوارث تؤلم الجميع.

وأسوأ ما فى هذه الحوادث ان تقع نتيجة الإهمال أو سوء التقدير ويكون هناك خطأ لفرد (هب انه احد السائقين ) ويروح ضحيته ابرياء لادخل لهم فى الأمر وفى كل مرة يتغاضى الناس عن الاسباب التى أدت للفاجعة دون ان يتعظوا فيقعوا مجددا فى المحظور وتتكرر المأساة بكل آسف مما يستدعى وقفة من الجميع مسؤولين ومواطنين الى التوقف عند هذا الأمر والسعى الجاد لعلاجه فهل نعى الدرس ونتعظ ولانلدغ من ذات الجحر مرارا؟. نتمنى ذلك.

ما دفعنا لكتابة هذا الكلام الحادث المروري الشنيع الذى وقع بطريق الخرطوم مدني وأدى الى وفاة (8) اشخاص وإصابة أكثر من (60) أخرين إصابات بعضهم خطيرة.

ووقع الحادث اثر اصطدام بصين سياحيين احدهم متجه من الخرطوم الى مدينة الفاو وأخر متجه من ود مدني الى الخرطوم.

وذلك جنوب مدينه الكاملين بالقرب من محطة وقود قادرة نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وتم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة من الحادث لتلقى العلاج، واستدعت المستشفيات الطواقم الطبية لإسعاف المصابين.

نتمنى ان يتم الإنتباه لهذه الاخطاء الفادحة التى تؤدى الى كوارث صعبة ونحن اذ نقول هذا الكلام نترحم اولا على الضحايا ونسال الله الشفاء والعافية للجرحى وان يجنب الله بلادنا الكوارث والمصائب ويحفظ اهلنا من كل سوء.