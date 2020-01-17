تجدد التآمر على الحشد الشعبي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما فتئت امريكا تبحث عن وسائل مختلفة لبث الفتنة فى العراق وايصال البلد الى التمزق حتى تستطيع السيطرة على الجميع وتواصل تواجدها الغير قانونى وتضع العراقيل امام المخلصين من ابناء العراق وتعرقل جهودهم للتصدى لها واخراج بلدهم من حالة التوهان الذى سببه الاحتلال.

وكانت امريكا – بحسب بعض المعلومات – قد سعت الى ايقاع الفتنة الطائفية بين العراقيين وتشكيل مايسمى بالاقليم السنى الذى تقوم فكرته على بث الفرقة والفتنة وصبغ الحشد الشعبى بالطائفى وطرح ما اصطلح عليه بالحشد العشائرى كبديل للحشد الشعبى مع انه مكون قومى لا اعتبار للطائفية فيه ومع ان غالبية تكوينه من مقاتلين شيعة وتكون بناء على فتوى من المرجعية الدينية العليا فى النجف إلا ان كثيرا من المقاتلين من ابناء الطائفة السنية الكريمة تنضوى تحت لواء الحشد الشعبى وهذه القوات نفسها نجحت وبشهادة الاعداء قبل الاصدقاء فى التصدى للارهاب التكفيرى الداعشى المجرم وتمكن الحشد الشعبى وباشراف مباشر من الشهيد ابومهدى المهندس من تحرير البلدات السنية وعلى رأسها عاصمة دولة التكفيريين التى سعوا لاقامتها فى الموصل وتمكن ابطال الحشد الشعبى من التصدى للمؤامرة الأمريكية الخبيثة التى استخدمت داعش كوسيلة لبث الفرقة ونشر الفتنة فى العراق ككل لذا زاد الحنق الامريكى على الحشد الشعبى وقياداته وتم التخطيط لاستهدافهم واغتيالهم وما استشهاد الحاج ابومهدى المهندس ورفاقه وعلى راسهم الشهيد الحاج قاسم سليمانى إلا خطوة ضمن الخطة الأمريكية الرامية الى ازاحة قيادات الحشد الشعبى وعموم محور المقاومة من الساحة ظنا منها ان هذا سيسهم فى تحقيق هدفها المرجو ولكن سيخيب فألهم ويسقط رهانهم كما سقط من قبل .

وبعد استشهاد الحاج ابومهدى المهندس عاودت امريكا طرح فكرتها القديمة المتجددة وسعت الى تطبيقها من جديد وذلك عبر تنظيم إجتماعات لرؤساء الكتل السنية وشخصيات مؤثرة ضمن المكون وأخرى بعثية بُغية إنعاش فكرة الإقليم السني في أكثر من عاصمة عربية.

وهذا المشروع يقع ضمن مراحل متسلسلة تبدأ من تاريخ 1/10/2019م (تاربخ بداية التظاهرات المنظمة فى العراق) وقد خطط المنظمون جيداً لإستفزاز الحشد الشعبي ومحاولة سحبه للمدن الشيعية بعد إنخراطه بحرب إهلية تفسح المجال أمام سيطرة الحشد العشائري و بقايا داعش والنقشبندية لإستلام أمن المنطقة السنية تمهيداً لفرض الإقليم السني بسياسة فرض الأمر الواقع ولكن إصرّار قيادة الحشد والشهيد المهندس على نأي الحشد بنفسه عن التظاهرات حال دون تحقيق هذا الهدف.

وقد وجد المتآمرون فى إغتيال الشهيد المهندس والشهيد سليماني فُرصة لإعادة إنعاش هذا المشروع.

وبحسب تقدير الجهات المعادية فانه نظراً لإنشغال الحشد الشعبي بترميم وضعه الداخلي فإنّه سيكون في أضعف حالاته – بحسب تقدير المناوئين – ولهذا يسهل عليهم تطبيق سياسة الأمر الواقع بالإستعانة بعمليات قصف أمريكية متواترة لمقراته الغربية والتي تؤدي الى تقهقره وعودته للجنوب وترك الساحة للاخرين.

قيادة الحشد الشعبى ومحور المقاومة ككل على وعى ادراك بمخاطر مايحاك ضدهم من تآمر وسوف يسقطون المؤامرة ويصفعون عدوهم كما فعلوا من قبل وباذن الله وتوفيقه وببركة دماء الشهداء سوف يحبط المقاومون مؤامرات الاعداء.