الهلال يقدم عرضاً مغرياً للاعبيه لضرب بلانتيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن مجلس الهلال قدم عرضا ضخما ومغريا للاعبيه يصل الى الفي دولار لكل لاعب في حالة الفوز على بلانتيوم الزيمبابوي في معقله ووسط جماهيره وكان الكاردينال رئيس نادي الهلال قد عقد جلسة مقفولة مع الجهاز الفني للهلال وتحدث عن اهمية الفوز على بلانتيوم الزيمبابوي وتفيد متابعات الصحيفة ان الكاردينال حسم كافة الامور المالية وسلم اللاعبين بقية متعلقاتهم بطرف النادي واعلن عن قبوله لاسباب خسارة النجم وطالب اللاعبين بقبول التحدي وتحقيق الفوز واسعاد انصار النادي على أن تكون مباراة الاهلي والهلال مباراة تحدي. المادة السابقة (قلق) وسط جماهير الهلال بسبب الحكم الزامبي سيكاوزي

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